Свитолина улучшила свое турнирное положение в обновленном рейтинге WTA

17 апреля появился обновленный рейтинг WTA. Четыре украинки начинают эту неделю в топ-100 мирового рейтинга: Ангелина Калинина - 35-е место, Марта Костюк - 38-е место, Леся Цуренко - 73-е место (-1) и Катерина Байндл - 84-е место.

Элина Свитолина заработала 8 рейтинговых очков и поднялась на 1113-ю позицию (+231) и показала наибольший прогресс в рейтинге среди украинок.

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок на этой неделе занимает 8-е место, Марта Костюк сохранила 32-ю строчку, а Надежда Киченок располагается на 56-м месте.