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Свитолина улучшила свое турнирное положение в обновленном рейтинге WTA

Теннис
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Пока украинка не входит в 1000 лучших теннисисток

Свитолина улучшила свое турнирное положение в обновленном рейтинге WTA

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

17 апреля появился обновленный рейтинг WTA. Четыре украинки начинают эту неделю в топ-100 мирового рейтинга: Ангелина Калинина - 35-е место, Марта Костюк - 38-е место, Леся Цуренко - 73-е место (-1) и Катерина Байндл - 84-е место.

Элина Свитолина заработала 8 рейтинговых очков и поднялась на 1113-ю позицию (+231) и показала наибольший прогресс в рейтинге среди украинок.

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок на этой неделе занимает 8-е место, Марта Костюк сохранила 32-ю строчку, а Надежда Киченок располагается на 56-м месте.

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В статье: Элина Свитолина
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Источник:
BTU

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