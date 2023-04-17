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У бывшей третьей ракетки мира Григора Димитрова украли часы стоимостью 70 тысяч евро

Теннис
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Теннисист решил поправить зеркало своего автомобиля

У бывшей третьей ракетки мира Григора Димитрова украли часы стоимостью 70 тысяч евро

Новина українською

Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров был ограблен в Барселоне.

Как пишет El Caso, инцидент произошёл вечером в пятницу, 14 апреля, когда он возвращался домой с тренировки.

Грабители подъехали к автомобилю Димитрова и сложили боковое зеркало. Когда теннисист высунул руку из окна, чтобы поправить зеркало, с неё сорвали часы стоимостью около € 70 тыс.

Полиция подозревает, что злоумышленники – профессиональные грабители-неаполитанцы, которые могли специально приехать в Барселону во время крупного турнира.

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В статье: Григор Димитров
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