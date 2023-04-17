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Алексей Крутых покинул турнир в Барселоне на старте соревнований
Украинец отдал преимущество сопернику после первого сета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинец Алексей Крутых покинул турнир в Испании. На старте соревнований он уступил Павлу Котову.
Барселона. Первый круг
Алексей Крутых (Украина, Q) - Павел Котов (-, Q) 7:6(5), 4:6, 1:6
Стоит отметить, что теперь счет в личных встречах с Котовым равным: в феврале Крутых обыграл соперника в финальном раунде квалификации на турнире ATP 250 в Дохе.
На соревнованиях в Катаре Алексей впервые сыграл в основной сетке на уровне Тура. Тогда он также уступил в первом круге.
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