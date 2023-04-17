Алексей Крутых покинул турнир в Барселоне на старте соревнований

Украинец Алексей Крутых покинул турнир в Испании. На старте соревнований он уступил Павлу Котову.

Барселона. Первый круг

Алексей Крутых (Украина, Q) - Павел Котов (-, Q) 7:6(5), 4:6, 1:6

Стоит отметить, что теперь счет в личных встречах с Котовым равным: в феврале Крутых обыграл соперника в финальном раунде квалификации на турнире ATP 250 в Дохе.

На соревнованиях в Катаре Алексей впервые сыграл в основной сетке на уровне Тура. Тогда он также уступил в первом круге.