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Людмила Киченок и Елена Остапенко покинули турнир в Штутгарте в первом круге соревнований
Матч получился довольно напряженным
фото - btu.org.ua
Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко покинули турнир категории WTA 500 в Германии.
Штутгарт, Германия. Первый круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова (-) 6:3, 4:6, 6-10
За 1 час и 26 минут украинско-латвийская пара совершили 1 эйс, 4 двойных ошибки и реализовали 2 брейкпоинта.
Стоит отметить, что после матча украинка не пожала руку своим российским оппоненткам.
Киченок и Остапенко провели восьмой совместный турнир в этом году и только во второй раз уступили в первом же матче: в январе теннисистки потерпели поражение на старте Australian Open.
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