Людмила Киченок и Елена Остапенко покинули турнир в Штутгарте в первом круге соревнований

Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко покинули турнир категории WTA 500 в Германии.

Штутгарт, Германия. Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова (-) 6:3, 4:6, 6-10

За 1 час и 26 минут украинско-латвийская пара совершили 1 эйс, 4 двойных ошибки и реализовали 2 брейкпоинта.

Стоит отметить, что после матча украинка не пожала руку своим российским оппоненткам.

Киченок и Остапенко провели восьмой совместный турнир в этом году и только во второй раз уступили в первом же матче: в январе теннисистки потерпели поражение на старте Australian Open.