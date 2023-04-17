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Женская сборная Украины поднялась на четыре строчки в обновленном рейтинге
Несмотря на поражение от Чехии украинская команда смогла подняться в рейтинге
Женская сборная Украины поднялась четыре строчки вверх и занимает 16-е место.
Напомним, что, на предыдущей неделе наша команда уступила чешской команде в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. В свою очередь, Чехия опустилась на одну позицию и замыкает топ-5.
Сборные, проигравшие в квалификации, и команды, которые победили в зональных турнирах Первой группы, согласно обновлённому рейтингу будут распределены на сеяные и не сеяные. Жеребьёвка матчей плей-офф состоится в мае.
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Источник:BTU
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