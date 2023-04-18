Украинская теннисистка Марта Костюк создала благотворительный фонд, который будет помогать детям. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Недавно я снова побывала в своем родном Киеве. Кроме теплых встреч с родными и прогулок по любимым местам, я имела очень важное дело, и, наконец, могу поделиться этой новостью с вами.

Многие недели я работаю над созданием личного проекта, в который вложила всю душу и сердце. Проект о том, что болит давно и сильно. Отверженные дети Украины, которые страдают от тяжелых жизненных обстоятельств, недостаточного внимания, заботы, отсутствия базовых условий, а сейчас от трагических событий в Украине. Собрав вместе все возможности, контакты и идеи, мы создали Благотворительный фонд Марты Костюк.

Я считаю, что лучший способ продемонстрировать эффективность – это вовсе не громкие слова и обещания, а действенные, понятные поступки. Именно поэтому история фонда начинается с первой благотворительной инициативы – помощи детскому дому в Киевской области.

Сейчас в учреждении проживает 33 детишек: дети-сироты, дети-переселенцы, потерявшие своих родителей, дети, которых только изъяли из семей из-за несовместимых с нормальной жизнью обстоятельств, насилия (по последней причине мы были вынуждены заблюрить некоторые фото). Во время личного визита мы увидели реальные потребности детей в условиях их проживания и развития. Именно здесь формируются их личности и взгляды.

Ремонтные работы крыши, утепление здания, создание площадки для спортивных занятий площадью более 400 квадратных метров, развивающие игры и другие потребности вы сможете подробно увидеть в карусели, в официальном письме-обращении. Нужная сумма на выполнение – 20.000 $

Я верю, что с поддержкой неравнодушных друзей и партнеров мы сможем обеспечить детей всем необходимым для их развития. Чтобы найти реквизиты, переходите на страницу фонда", – написала Марта в инстаграме.