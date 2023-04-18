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Виталий Сачко вышел в 1/8 финала турнира в Морелосе

Теннис
(1 голосов)

Украинец отдал лишь три гейма

Виталий Сачко вышел в 1/8 финала турнира в Морелосе

Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко с победы стартовал на хардовом челленджере в Морелосе (Мексика).

В матче 1/16 финала соревнований он обыграл аргентинского теннисиста Матиаса Франка Дескотте.

Матч длился 1 час и 16 минут. За это время Сачко совершил три подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейкпойнта.

В следующем круге Сачко сыграет с чехом Домиником Паланом.

Морелос. Хард. 1/16 финала

Виталий Сачко (Украина) – Матиас Франк Дескотте (Аргентина) – 6:2, 6:1

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В статье: Виталий Сачко
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