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Виталий Сачко вышел в 1/8 финала турнира в Морелосе
Украинец отдал лишь три гейма
Украинский теннисист Виталий Сачко с победы стартовал на хардовом челленджере в Морелосе (Мексика).
В матче 1/16 финала соревнований он обыграл аргентинского теннисиста Матиаса Франка Дескотте.
Матч длился 1 час и 16 минут. За это время Сачко совершил три подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейкпойнта.
В следующем круге Сачко сыграет с чехом Домиником Паланом.
Морелос. Хард. 1/16 финала
Виталий Сачко (Украина) – Матиас Франк Дескотте (Аргентина) – 6:2, 6:1
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