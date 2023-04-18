Баня-Лука. Денис Молчанов пробился во второй круг парного турнира

Денис Молчанов и Андрей Голубев вышли во второй круг турнира АТР в Боснии и Герцеговине. Украинско-казахстанский дуэт обыграл Роберта Геллоуэйа и Мигеля Анхеля Рейеса Вареллу.

Баня-Лука, Босния и Герцеговина. 18 апреля. Первый круг

Денис Молчанов/Андрей Голубев (Украина/Казахстан) - Роберт Геллоуэй/Мигель Анхель Рейес Варела 7:6(4), 4:6, 11-9

Украинский теннисист во второй раз в этом году выступает в основной сетке парного разряда на турнире ATP.

В следующем круге Молчанов и Голубев сыграют с Андре Горанссон (Швеция) и Беном Маклахланом (Япония).