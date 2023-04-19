  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас высказался о победе над Нуну Боргесом
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас высказался о победе над Нуну Боргесом

Теннис
(1 голосов)
Карлос Алькарас высказался о победе над Нуну Боргесом

Фото: Eurosport

Новина українською

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал итоги стартового матча на турнире категории ATP-500, проходящем в Барселоне. Во втором круге спортсмен обыграл португальца Нуну Боргеса со счётом 6:3, 6:1.

"Я доволен своей игрой. Нелегко вернуться после перерыва на грунт и одержать столь уверенную победу.

Когда я выхожу на корт, то не думаю, что мне надо быть осторожнее. Это мой стиль. Возможно, он энергозатратен, но я хорошо знаю свой организм и умею восстанавливаться. Сезон длинный, а требования очень высоки, но у меня нет никаких ограничений.

Сегодня получился отличный матч, но всегда можно лучше. В следующем матче надо выложиться на 100%, показать хороший темп и быть верным своей игре. Если я этого не сделаю, победа может достаться мне очень высокой ценой.

Мне будет непросто вернуть первую строчку рейтинга, но сейчас я нацелен на повышение уровня своей игры. Я не думаю о рейтинге или очках, хочу просто наслаждаться грядущими турнирами. Я люблю Барселону. Здесь я чувствую себя как дома", — сказал Алькарас ATP Tоur.

В третьем круге турнира в Барселоне Карлос Алькарас встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Матч пройдёт в четверг, 20 апреля.

По теме
yellow-arrow
Свитолина проигрывает в первом круге на грунтовом турнире ITF в Португалии
yellow-arrow
Баня-Лука. Денис Молчанов пробился во второй круг парного турнира
yellow-arrow
Виталий Сачко вышел в 1/8 финала турнира в Морелосе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде