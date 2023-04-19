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Свитолина проигрывает в первом круге на грунтовом турнире ITF в Португалии
Украинка потерпела поражение в трех сетах, выступая на грунтовом турнире серии ITF W100 в Оэйраше
Фото: n2tshop.com
Этот матч был первым для Элины Свитолиной на турнире серии ITF W100 в Оэйраше (Португалия), в котором она проиграла в трех сетах своей двадцатилетней сопернице из Канады Кларе Таусон.
Начало матча выдалось для украинки довольно удачным. Первый сет она победила со счетом 2:6. Во втором сете при счете 5:4 в свою пользу Элина не реализовала матчбол на приеме. Третий сет также закончился победой канадки.
Это была их первая встреча. Сейчас бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина имеет на своем счету 1 победу в 4 играх после возвращения на корт.
ITF W100 Оэйраш. Грунт. 1/16 финала
Клара Таусон (Дания) - Элина Свитолина (Украина) - 2:6, 7(7):6(3), 6:4
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