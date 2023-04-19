Федерация тенниса Украины отреагировала на приказ о запрете участия в соревнованиях с россиянами и белорусами

13 апреля был опубликован приказ Министерства молодежи и спорта о запрете официальным делегациям украинских сборных участвовать в международных соревнованиях с россиянами и беларусами. Федерация тенниса отреагировала на это заявление.

"Федерация тенниса Украины уважает позицию Кабинета Министров Украины по осуществлению мероприятий по отстранению спортсменов, тренеров, других представителей Российской Федерации и Республики Беларусь от участия в международных спортивных соревнованиях и усиление мер по недопущению пропаганды военной агрессии Российской Федерации против Украины в среде спортивного сообщества.

Федерация тенниса Украины согласно приказу Министерства молодежи и спорта №2031 от 12.04.2023 не будет отправлять официальные делегации на соревнования, где принимают участие представители Российской Федерации и Республики Беларусь.

Федерация тенниса Украины планирует отправлять официальные делегации только на матчи Кубка Дэвиса, Кубка Билли Джин Кинг, Зимние и Летние командные Кубки Европы, Европейское индивидуальное первенство. Сейчас в этих соревнованиях не планируется участие представителей Российской Федерации и Республики Беларусь. Если ситуация изменится, и представители стран-агрессоров будут допущены к соревнованиям, выезды официальных делегаций Федерации тенниса Украины на эти соревнования будут отменены", - говорится в заявлении Федерации тенниса Украины.