Стефанос Циципас вышел в третий раунд турнира в Барселоне

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно преодолел барьер второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), обыграв 69-й номер рейтинга ATP аргентинца Педро Качина.

Стефанос Циципас - Педро Качин 6:4, 6:2

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

Грек сделал один эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал все три из имевшихся брейк-пойнтов. Его соперник два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Циципас сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым.