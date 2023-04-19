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Стефанос Циципас вышел в третий раунд турнира в Барселоне

Теннис
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Грек не испытал проблем

Стефанос Циципас вышел в третий раунд турнира в Барселоне

Фото: Roland-Garros

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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно преодолел барьер второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), обыграв 69-й номер рейтинга ATP аргентинца Педро Качина.

Стефанос Циципас - Педро Качин 6:4, 6:2

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

Грек сделал один эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал все три из имевшихся брейк-пойнтов. Его соперник два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Циципас сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

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В статье: Стефанос Циципас
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