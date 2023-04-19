Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефанос Циципас вышел в третий раунд турнира в Барселоне
Грек не испытал проблем
Фото: Roland-Garros
Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно преодолел барьер второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), обыграв 69-й номер рейтинга ATP аргентинца Педро Качина.
Стефанос Циципас - Педро Качин 6:4, 6:2
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.
Грек сделал один эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал все три из имевшихся брейк-пойнтов. Его соперник два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге Циципас сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым.
Популярное сейчас
- Сане – расист? Это неожиданно. В его отца бросали бананы, а фото использовали для кампании против мигрантов
- В Воздушных силах отреагировали на передачу ЗРК Patriot и объяснили "затишье" с ракетными атаками РФ
- Бавария – Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов на 18.04.2023
- Кубок Билли Джин Кинг. Украина проиграла командную встречу Чехии
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО