  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Дядя Надаля: Рафаэлю нужно несколько не слишком сложных матчей, чтобы набраться сил
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дядя Надаля: Рафаэлю нужно несколько не слишком сложных матчей, чтобы набраться сил

Теннис
(1 голосов)

Теннисист не спешит возвращаться на корт

Дядя Надаля: Рафаэлю нужно несколько не слишком сложных матчей, чтобы набраться сил

Фото: The North East Affairs

Новина українською

Дядя 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля Тони Надаль, не исключил, что его племянник сможет принять участие в открытом чемпионате Франции, который начнётся 28 мая.

"Я недавно с ним разговаривал. Рафа вернётся на корт только в том случае, если будет в отличном состоянии. Он должен быть готов на 100%. Рафа знает, что в противном случае всё может сложиться плохо. Он выступал на Australian Open и не был на вершине. Думаю, сейчас он сосредоточен на своём состоянии. Рафа хотел бы играть на "Ролан Гаррос" с уверенностью в своём состоянии. Нужно подождать.

Рафаэлю нужно несколько не слишком сложных матчей, чтобы набраться сил. Зная склад характера Рафы, я уверен, что он способен победить. Думаю, это возможно и в текущем году", — приводит слова Тони Надаля RMC Sport.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович вышел во второй круг турнира в Баня-Луке
yellow-arrow
Стефанос Циципас вышел в третий раунд турнира в Барселоне
yellow-arrow
Федерация тенниса Украины отреагировала на приказ о запрете участия в соревнованиях с россиянами и белорусами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль Тони Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде