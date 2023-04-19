Дядя Надаля: Рафаэлю нужно несколько не слишком сложных матчей, чтобы набраться сил

Дядя 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля Тони Надаль, не исключил, что его племянник сможет принять участие в открытом чемпионате Франции, который начнётся 28 мая.

"Я недавно с ним разговаривал. Рафа вернётся на корт только в том случае, если будет в отличном состоянии. Он должен быть готов на 100%. Рафа знает, что в противном случае всё может сложиться плохо. Он выступал на Australian Open и не был на вершине. Думаю, сейчас он сосредоточен на своём состоянии. Рафа хотел бы играть на "Ролан Гаррос" с уверенностью в своём состоянии. Нужно подождать.

Рафаэлю нужно несколько не слишком сложных матчей, чтобы набраться сил. Зная склад характера Рафы, я уверен, что он способен победить. Думаю, это возможно и в текущем году", — приводит слова Тони Надаля RMC Sport.