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Новак Джокович вышел во второй круг турнира в Баня-Луке

Теннис
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Серб мог проиграть

Новак Джокович вышел во второй круг турнира в Баня-Луке

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

В стартовом для себя матче Джокович обыграл 18-летнего представителя Франции Люку Ван Аша.

Новак Джокович - Люк Ван Аш 6:7 (4:7), 6:3, 6:2

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 42 минуты. Джокович четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Ван Аша ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Джоковича станет победитель матча Душан Лайович — Грегуар Баррер.

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В статье: Новак Джокович
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