  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина, Калинина и Костюк сыграют в основной сетке Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина, Калинина и Костюк сыграют в основной сетке Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Всего украину представит пять теннисисток

Свитолина, Калинина и Костюк сыграют в основной сетке Ролан Гаррос

instagram.com/elisvitolina

Новина українською

Организаторы Организаторы Ролан Гаррос опубликовали заявочный список теннисисток. Среди них и украинки Ангелина Калинина (№35), Марта Костюк (№38), Леся Цуренко (№73) и Катерина Байндл (№84). Они сыграют в основе Открытого чемпионата Франции.

Читайте такжеСборная Украины разгромила Литву в товарищеском матче

Элина Свитолина, находящаяся в начале второй тысячи мирового рейтинга, заявилась на турнир по "специальному рейтингу" - №27.

ЭНапомним, что Открытый чемпионат Франции пройдёт с 28 мая по 11 июня.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович вышел во второй круг турнира в Баня-Луке
yellow-arrow
Дядя Надаля: Рафаэлю нужно несколько не слишком сложных матчей, чтобы набраться сил
yellow-arrow
Стефанос Циципас вышел в третий раунд турнира в Барселоне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BTU

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде