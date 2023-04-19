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Свитолина, Калинина и Костюк сыграют в основной сетке Ролан Гаррос
Всего украину представит пять теннисисток
instagram.com/elisvitolina
Организаторы Организаторы Ролан Гаррос опубликовали заявочный список теннисисток. Среди них и украинки Ангелина Калинина (№35), Марта Костюк (№38), Леся Цуренко (№73) и Катерина Байндл (№84). Они сыграют в основе Открытого чемпионата Франции.
Элина Свитолина, находящаяся в начале второй тысячи мирового рейтинга, заявилась на турнир по "специальному рейтингу" - №27.
ЭНапомним, что Открытый чемпионат Франции пройдёт с 28 мая по 11 июня.
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Источник:BTU
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