Рафаэль Надаль пропустит Мастерс в Мадриде

22-кратный чемпион турниров Большого шлема Рафаэль Надаль пропустит грунтовый турнир серии Мастерс в Мадриде (Испания).

Напомним, что соревнования пройдут с 26 апреля по 7 мая.

Ранее испанский теннисист снялся с грунтового турнира в Барселоне. Испанскими СМИ сообщалось, что Надаль планирует пропустить Барселону, но выступить на "Мастерсах" в Мадриде (Испания) и Риме (Италия).

Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.