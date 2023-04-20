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Рафаэль Надаль пропустит Мастерс в Мадриде
Испанец не успеет восстановиться от травмы
Фото: NU.nl
22-кратный чемпион турниров Большого шлема Рафаэль Надаль пропустит грунтовый турнир серии Мастерс в Мадриде (Испания).
Напомним, что соревнования пройдут с 26 апреля по 7 мая.
Ранее испанский теннисист снялся с грунтового турнира в Барселоне. Испанскими СМИ сообщалось, что Надаль планирует пропустить Барселону, но выступить на "Мастерсах" в Мадриде (Испания) и Риме (Италия).
Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.
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