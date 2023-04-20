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Белинда Бенчич не сыграет на Открытом чемпионате Франции

Теннис
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У теннисистки травма

Белинда Бенчич не сыграет на Открытом чемпионате Франции

фото - Jimmie48 Photography

Новина українською

11-я ракетка мира, швейцарская теннисистка Белинда Бенчич опубликовала пост в социальных сетях, в котором сообщила, что пропустит предстоящие турниры в Мадриде и Риме, чтобы лучше подготовиться к Открытому чемпионату Франции.

"У меня некоторый дискомфорт в бедре, с которым я также боролась во время американских турниров, и мне нужно немного отдохнуть и восстановиться, чтобы вернуться на 100 процентов готовой к "Ролан Гаррос".

Я буду очень скучать по обоим турнирам, но вернусь через несколько недель, и не могу дождаться своего возвращения чтобы продолжать быть в отличной форме", — написала Бенчич.

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В статье: Белинда Бенчич
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