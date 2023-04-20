Надаль: Травма не зажила, и я не знаю, что нужно сделать, чтобы вновь участвовать в соревнованиях

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал пропуск грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).

"К сожалению, я не смогу выступить в Мадриде. Травма до сих пор не зажила, и я не знаю, что мне нужно сделать, чтобы вновь участвовать в соревнованиях. Я тренировался, но несколько дней назад мы решили немного поменять курс восстановления, попробовали ещё одну методику. Хотим посмотреть, улучшится ли ситуация после этого.

Я не могу назвать сроки возвращения, потому что не знаю их. Вот так обстоят дела. У меня нет другого выхода, кроме как работать и продолжать сохранять позитивный настрой. Крепко всех обнимаю. Когда будут новости, я обязательно всё сообщу", — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.