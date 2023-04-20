Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте

Трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), действующей победительницей которого является.

В матче второго круга Швёнтек обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

Ига Швёнтек - Чжэн Циньвэнь 6:1, 6:4

Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Швёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Циньвэнь два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал соревнований в Штутгарте Швёнтек сразится с бывшей первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.