Действующий чемпион турнира в Барселоне вышел в четвертьфинал соревнований

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

1/8 финала. Барселона

Карлос Алькарас - Роберто Баутиста-Агут 6:3, 7:5

В матче третьего круга Алькарас обыграл соотечественника Роберто Баутиста-Агута.

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Продолжительность встречи составила 1 час и 54 минуты. Алькарас три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Баутиста-Агута один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Следующим соперником Алькараса в Барселоне станет ещё один испанец — Алехандро Давидович-Фокина.