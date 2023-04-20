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Действующий чемпион турнира в Барселоне вышел в четвертьфинал соревнований
Теннисист в очередной раз поборется за титул
Фото: NRC
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
1/8 финала. Барселона
Карлос Алькарас - Роберто Баутиста-Агут 6:3, 7:5
В матче третьего круга Алькарас обыграл соотечественника Роберто Баутиста-Агута.
Продолжительность встречи составила 1 час и 54 минуты. Алькарас три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Баутиста-Агута один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Следующим соперником Алькараса в Барселоне станет ещё один испанец — Алехандро Давидович-Фокина.
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