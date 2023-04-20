Каспер Рууд не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Барселоне

Двукратный финалист турниров "Большого шлема", третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Каспер Рууд - Франсиско Серундоло 6:7 (5:7), 3:6

В матче третьего круга третий сеяный Рууд потерпел поражение от 32-й ракетки мира аргентинца Франсиско Серундоло. Продолжительность встреча составила 1 час и 55 минут. Рууд два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Серундоло один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в полуфинал Серундоло сразится с британцем Даниэлем Эвансом.