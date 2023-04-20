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Тайсон Фьюри: Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе скоро вернётся в бой
Кто же станет следующим соперником британца
Чемпион мира WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) заявил в сториз Instagram из тренажёрного зала, что мир "накануне" объявления о его следующем поединке.
"У меня очень, очень важные новости. О предстоящей дате боя. Совершенно монструозный бой. Следите за обновлениями, потому что чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе скоро вернётся в бой. Мир всем", — сказал Фьюри и послал всем нам воздушный поцелуй.
Тем времени промоутер Эдди Хирн считает, что следующий бой Тайсона будет против бывшего чемпиона Энди Руиса (35-2, 22 KO), возможно, 22 июля.
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