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Тайсон Фьюри: Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе скоро вернётся в бой

Теннис
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Кто же станет следующим соперником британца

Тайсон Фьюри: Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе скоро вернётся в бой

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Чемпион мира WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) заявил в сториз Instagram из тренажёрного зала, что мир "накануне" объявления о его следующем поединке.

"У меня очень, очень важные новости. О предстоящей дате боя. Совершенно монструозный бой. Следите за обновлениями, потому что чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе скоро вернётся в бой. Мир всем", — сказал Фьюри и послал всем нам воздушный поцелуй.

Тем времени промоутер Эдди Хирн считает, что следующий бой Тайсона будет против бывшего чемпиона Энди Руиса (35-2, 22 KO), возможно, 22 июля.

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
Vringe

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