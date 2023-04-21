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Синнер рассказал, почему отказался от турнира в Барселоне
Восьмая ракетка мира Янник Синнер рассказал, почему решил сняться с турнира категории ATP-500
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Янник Синнер рассказал, почему решил сняться с турнира категории ATP-500, проходящего в Барселоне. В матче 1/4 финала спортсмен должен был сыграть против другого представителя Италии - Лоренцо Музетти.
"Грустно, что мне пришлось уйти с сегодняшнего матча в Барселоне. Несколько дней я не чувствую себя хорошо. Сегодня болезнь обострилась, и я не могу играть. Я возьму немного времени, чтобы отдохнуть и попытаться подготовиться к следующим играм. Спасибо за вашу поддержку и удачи Лоренцо до конца турнира", - написал Синнер на своей странице в Instagram.
Однако бывший итальянский теннисист Коррадо Барадзутти сказал изданию OA Sport, что обострение травмы не является причиной отказа Синнера от турнира в Барселоне. Спортсмен полагает, что признаки физической усталости были заметны у Синнера ещё на турнире в Монте-Карло в матче с датчанином Хольгером Руне. В Барселоне, по мнению Барадзутти, ситуация ухудшилась: от перегрузки организм спортсмена перестал помогать ему на соревнованиях. Усталость - главная причина отказа Синнера от старта.
Напомним, Янник Синнер в течение месяца принял участие в нескольких крупных турнирах: спортсмен выходил на корты в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Барселоне.
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