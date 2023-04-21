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Стефанос Циципас пробился в полуфинал турнира в Барселоне

Теннис
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Грек не одержал уверенную победу

Стефанос Циципас пробился в полуфинал турнира в Барселоне

Фото: Roland-Garros

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Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас одержал уверенную победу в матче с австралийцем Алексом де Минором и вышел в полуфинал турнира категории ATP-500, который проходит в Барселоне (Испания).

Стефанос Циципас - Алекс де Минор 2-0 (6:4, 6:2)

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. За это время Циципас выполнил один эйс, реализовал три из девяти брейк-пойнтов и не допустил ни одной двойной ошибки. Его соперник де Минор, в свою очередь, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Циципас почти сравнялся с соперником по проценту выигранной первой подачи и превзошёл по проценту выигранной второй: 73 и 76 у греческого спортсмена против 74 и 43 у Алекса де Минора.

В полуфинале Стефанос Циципас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти, вышедшего в полуфинал после отказа Янника Синнера от встречи в 1/4 финала.

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В статье: Стефанос Циципас
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