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Янник Синнер снялся с турнира в Барселоне и отдал Музетти место в полуфинале соревнований
Причина снятия игрока пока неизвестна
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Янник Синнер снялся с турнира категории ATP-500 в Барселоне. В 1/4 финала спортсмен должен был сыграть против другого итальянца, 20-й ракетки мира Лоренцо Музетти.
Информация об отказе Синнера от участия в турнире опубликована на официальном сайте ATP Tour. Лоренцо Музетти автоматически вышел в полуфинал, где встретится со Стефаносом Циципасом (Греция).
Финальный матч турнира категории ATP-500 в Барселоне состоится в воскресенье, 23 апреля.
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