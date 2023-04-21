Янник Синнер снялся с турнира в Барселоне и отдал Музетти место в полуфинале соревнований

Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Янник Синнер снялся с турнира категории ATP-500 в Барселоне. В 1/4 финала спортсмен должен был сыграть против другого итальянца, 20-й ракетки мира Лоренцо Музетти.

Информация об отказе Синнера от участия в турнире опубликована на официальном сайте ATP Tour. Лоренцо Музетти автоматически вышел в полуфинал, где встретится со Стефаносом Циципасом (Греция).

Финальный матч турнира категории ATP-500 в Барселоне состоится в воскресенье, 23 апреля.