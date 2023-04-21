Новак Джокович не смог обыграть 70-ю ракетку мира на турнире в Баня-Луке

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке, уступив в матче 1/4 финала Душану Лайовичу (70-я ракетка мира).

Душан Лайович - Новак Джокович 6:4, 7:6 (8:6)

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Джокович три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 16 заработанных. У Лайовича три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале Лайович сыграет с победителем матча Миомир Кецманович.