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Санта-Маргерита-ди-Пула. Завацкая пробилась в полуфинал соревнований

Теннис
(1 голосов)

Украинка сумела реабилитироваться

Санта-Маргерита-ди-Пула. Завацкая пробилась в полуфинал соревнований

Фото: twitter

Новина українською

Катарина Завацкая продолжает выступление на турнире ITF в Италии. В матче четвертьфинала она обыграла Екатерину Макарову.

Италия. Четвертьфинал

Катарина Завацкая (Украина) - Екатерина Макарова (-) 6:1, 5:7, 6:2

Матч продлился два с половиной часа. Украинка могла раньше завершить матч, но упустила преимущество, ведя со счётом 3:1.

Отметим, что Катарина проведёт второй полуфинал в текущем сезоне: в марте она сыграла на этой стадии турнира ITF W40 в Мариборе.

Следующей соперницей украинки станет Деа Херджелаш из Боснии и Герцеговины.

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В статье: Катарина Завацкая
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