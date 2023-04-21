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Санта-Маргерита-ди-Пула. Завацкая пробилась в полуфинал соревнований
Украинка сумела реабилитироваться
Фото: twitter
Катарина Завацкая продолжает выступление на турнире ITF в Италии. В матче четвертьфинала она обыграла Екатерину Макарову.
Италия. Четвертьфинал
Катарина Завацкая (Украина) - Екатерина Макарова (-) 6:1, 5:7, 6:2
Матч продлился два с половиной часа. Украинка могла раньше завершить матч, но упустила преимущество, ведя со счётом 3:1.
Отметим, что Катарина проведёт второй полуфинал в текущем сезоне: в марте она сыграла на этой стадии турнира ITF W40 в Мариборе.
Следующей соперницей украинки станет Деа Херджелаш из Боснии и Герцеговины.
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