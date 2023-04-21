Доминик Тим не смог одолеть Тейлора Фритца в четвертьфинале турнира в Мюнхене

10-я ракетка мира американец Тейлор Фритц вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), обыграв в матче 1/4 финала чемпиона US Open – 2020, австрийца Доминика Тима (101-й в рейтинге ATP).

Тейлор Фритц - Доминик Тим 6:3, 6:4

Общая продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. По ходу игры Фритц один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Тима два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В полуфинале Тейлор Фритц сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.