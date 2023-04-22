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Джокович поздравил мусульман с праздником Курбан-байрама. Фото
Уважение ко всем религиям
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира серб Новак Джокович поздравил всех мусульман с праздником Курбан-байрама (празднуется в ночь с 21 на 22 апреля). Соответствующий пост теннисист разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Джокович
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