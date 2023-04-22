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Джокович поздравил мусульман с праздником Курбан-байрама. Фото

Теннис
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Уважение ко всем религиям

Джокович поздравил мусульман с праздником Курбан-байрама. Фото

фото - flashscore.com.ua

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович поздравил всех мусульман с праздником Курбан-байрама (празднуется в ночь с 21 на 22 апреля). Соответствующий пост теннисист разместил на своей странице в Instagram.

Джокович поздравил мусульман с праздником Курбан-байрама. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Джокович проиграл в четвертьфинале турнира ATP-250 в Баня-Луке.

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В статье: Новак Джокович
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