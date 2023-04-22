Джокович поздравил мусульман с праздником Курбан-байрама. Фото

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поздравил всех мусульман с праздником Курбан-байрама (празднуется в ночь с 21 на 22 апреля). Соответствующий пост теннисист разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Джокович проиграл в четвертьфинале турнира ATP-250 в Баня-Луке.