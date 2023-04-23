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Джокович не сыграет на мастерсе в Мадриде

Теннис
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Джокович не сыграет на мастерсе в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Первая ракетка мира Новак Джокович пропустит турнир серии АТР 1000 в Мадриде (Испания).

Причина такого решения пока не известна, но ранее появлялась информация о проблемах серба с локтем, который он повредил на турнире в Монте-Карло.

21 апреля Новак проиграл в четвертьфинале турнира в Баня-Луке 70-й ракетке мира Душану Лайовичу.

В прошлом году Джокович дошел до полуфинала Мадрида, где проиграл местному Карлосу Алькарасу.

Напомним, что рекордсменом по количеству побед на Mutua Madrid Open является испанец Рафаэль Надаль, который в этом году также на соревнованиях не сыграет.

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В статье: Новак Джокович
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