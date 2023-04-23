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Украинцы Брайнин и Кравченко выиграли парный титул на турнире ITF M15 на Канарах

Теннис
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Поздравляем с победой

Украинцы Брайнин и Кравченко выиграли парный титул на турнире ITF M15 на Канарах

ТПУ

UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисисты Александр Брайнин и Георгий Кравченко победили в парном разряде на турнире серии ITF M15 на Канарах.

В решающем матче за главный титул соревнований наша команда одолела лидеров посева, испанцев Альберто Барросо/Серхио Перес.

Счет поединка 2-1 (7-6; 6-7; 10-6) в пользу наших соотечественников.

Для украинцев это первый титул, выигранный в паре друг с другом. Также у них по одной победе на парных турнирах, но с другими партнерами в команде.

Напомним, ранее Новак Джокович снялся с "мастерса" в Мадриде.

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В статье: Георгий Кравченко
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