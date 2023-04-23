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Белинский не доиграл финальный матч на турнире ITF 15 в Анталии

Теннис
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Обидно, но победы впереди

Белинский не доиграл финальный матч на турнире ITF 15 в Анталии

Фото: Теннисный Портал Украины

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (АТР №588) не сумел доиграть финальный матч турнира серии ITF 15 в Анталии (Турция).

В решающем матче за главный титул соревнований наш спортсмен сыграл всего 5 стартовых геймов, после чего решил прекратить борьбу. Его соперником был швед Драгош Николай Мадараш (АТР №250).

На момент остановки матча наш соотечественник минимально уступал по счету 2-3.

Напомним, что в нынешнем сезоне (в марте) Белинский уже выигрывал титул на турнире в Хорватии.

Ранее украинская пара выиграла турнир на Канарах.

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В статье: Вячеслав Белинский
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