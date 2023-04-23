Белинский не доиграл финальный матч на турнире ITF 15 в Анталии

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (АТР №588) не сумел доиграть финальный матч турнира серии ITF 15 в Анталии (Турция).

В решающем матче за главный титул соревнований наш спортсмен сыграл всего 5 стартовых геймов, после чего решил прекратить борьбу. Его соперником был швед Драгош Николай Мадараш (АТР №250).

На момент остановки матча наш соотечественник минимально уступал по счету 2-3.

Напомним, что в нынешнем сезоне (в марте) Белинский уже выигрывал титул на турнире в Хорватии.