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Белинский не доиграл финальный матч на турнире ITF 15 в Анталии
Обидно, но победы впереди
Фото: Теннисный Портал Украины
Украинский теннисист Вячеслав Белинский (АТР №588) не сумел доиграть финальный матч турнира серии ITF 15 в Анталии (Турция).
В решающем матче за главный титул соревнований наш спортсмен сыграл всего 5 стартовых геймов, после чего решил прекратить борьбу. Его соперником был швед Драгош Николай Мадараш (АТР №250).
На момент остановки матча наш соотечественник минимально уступал по счету 2-3.
Напомним, что в нынешнем сезоне (в марте) Белинский уже выигрывал титул на турнире в Хорватии.
Ранее украинская пара
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