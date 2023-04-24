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Мадрид. Даяна Ястремская на отказе соперницы вышла в финал квалификации
Украинка не дала сопернице ни малейшего шанса
Фото: Eurosport
Даяна Ястремская вышла во второй круг квалификации на турнире WTA 1000 в Испании. Украинка обыграла Еву Лис из Германии.
Мадрид, Испания. Квалификация. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Ева Лис (Германия, 20) 5:1 (отказ)
Матч продлился полчаса, украинка уверенно вела в счете, однако после счёта 3:0 Лис вызывала на корт физио. При счете 5:1 представительница Германии снялась с матча.
В следующем раунде Ястремская сыграет с победительницей матча Юлия Грабгер - Ана Конюх.
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