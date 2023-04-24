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Каролина Плишкова пропустит турнир WTA-1000 в Мадриде
В своем последнем турнире теннисистка получила травму
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
17-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова опубликовала пост в социальных сетях, в котором написала, что пропустит предстоящий грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде из-за травмы.
"С большим сожалением я вынуждена сообщить, что снимаюсь с Madrid Open. Во время моего последнего матча в Штутгарте я травмировала колено. Я сделаю всё возможное, чтобы быть готовой к Риму. Спасибо за вашу поддержку. Увидимся на корте", — написала Плишкова.
В своём последнем матче на турнире WTA-500 в Штутгарте чешка уступила в четвертьфинале в трёх сетах будущей победительнице турнира первой ракетке мира Иге Швёнтек из Польши.
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