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Каролина Плишкова пропустит турнир WTA-1000 в Мадриде

Теннис
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В своем последнем турнире теннисистка получила травму

Каролина Плишкова пропустит турнир WTA-1000 в Мадриде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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17-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова опубликовала пост в социальных сетях, в котором написала, что пропустит предстоящий грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде из-за травмы.

"С большим сожалением я вынуждена сообщить, что снимаюсь с Madrid Open. Во время моего последнего матча в Штутгарте я травмировала колено. Я сделаю всё возможное, чтобы быть готовой к Риму. Спасибо за вашу поддержку. Увидимся на корте", — написала Плишкова.

Читайте такжеИга Швёнтек вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте

В своём последнем матче на турнире WTA-500 в Штутгарте чешка уступила в четвертьфинале в трёх сетах будущей победительнице турнира первой ракетке мира Иге Швёнтек из Польши.

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В статье: Каролина Плишкова
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