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Карлос Алькарас: Если я не выиграю в Мадриде, это не будет для меня провалом

Теннис
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Главная задача - Ролан Гаррос

Карлос Алькарас: Если я не выиграю в Мадриде, это не будет для меня провалом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира Карлос Алькарас после защиты титула ATP-500 в Барселоне поделился ожиданиями от следующих грунтовых турниров.

"Я очень амбициозный парень и всегда хочу большего. Я хочу быть лучше, выигрывать титулы, как в Барселоне. Мы никогда не будем удовлетворены. Я окружаю себя амбициозными людьми, которые не бывают удовлетворены.

На каждый турнир мы едем с мыслью, что можем победить, и стараемся сделать всё возможное. Если я не выиграю в Мадриде, это не будет для меня провалом, всё зависит от уровня, который я показываю, и от матчей. Все игроки очень сильны, все могут взять титул и меня победить. Провальное выступление или нет, будет зависеть от того, какой уровень я покажу и как буду играть.

Очевидная краткосрочная цель – "Ролан Гаррос". Я очень хочу выиграть этот турнир, но сейчас мы сосредоточены на Мадриде и Риме", — приводит слова Алькараса Eurosport.uk.

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В статье: Карлос Алькарас
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