Надаль возобновил тренировки и надеется сыграть в Риме

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль показал, как тренируется на грунте в своей академии. В своих социальных сетях экс первая ракетка мира выложил фотографию с корта.

Накануне испанский теннисист сообщил что пропустит текущий грунтовый турнир серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).

Ранее Надаль также снялся с грунтового турнира в Барселоне и не принимал участия ни в одном соревновании после Australian Open. Он надеется вернуться в тур на "Мастерсе" в Риме.

Ранее испанскими СМИ сообщалось, что Надаль планирует пропустить Барселону, но выступить на обоих "Мастерсах".