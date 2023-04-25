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Надаль возобновил тренировки и надеется сыграть в Риме

Теннис
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Испанец успеет восстановиться к соревнованиям

Надаль возобновил тренировки и надеется сыграть в Риме

Фото: NU.nl

Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль показал, как тренируется на грунте в своей академии. В своих социальных сетях экс первая ракетка мира выложил фотографию с корта.

Накануне испанский теннисист сообщил что пропустит текущий грунтовый турнир серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).

Ранее Надаль также снялся с грунтового турнира в Барселоне и не принимал участия ни в одном соревновании после Australian Open. Он надеется вернуться в тур на "Мастерсе" в Риме.

Ранее испанскими СМИ сообщалось, что Надаль планирует пропустить Барселону, но выступить на обоих "Мастерсах".

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В статье: Рафаэль Надаль
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