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Энди Маррей сыграет на турнире в Бордо

Теннис
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Теннисист вернется на корт

Энди Маррей сыграет на турнире в Бордо

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей выступит на турнире серии "челленджер" BNP Paribas Primrose Bordeaux, который пройдёт с 14 по 20 мая.

Напомним, последний месяц получился крайне неудачным для 35-летнего британца, который проиграл в первом раунде "Мастерсов" в Майами и Монте-Карло и откатился на 52-е место в рейтинге ATP.

"Я очень рад вернуться, чтобы сыграть на турнире BNP Paribas Primrose спустя 10 лет после моего титула здесь. Это турнир, который прогрессирует каждый год. До скорой встречи на кортах Primrose", — приводит слова Маррея Tennis 365.

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В статье: Энди Маррей
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