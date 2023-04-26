Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Циципас: Для меня лучший теннисист в истории - это Федерер
И дело не в количестве титулов
Фото: Roland-Garros
Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас ответил на вопрос, кто, по его мнению, является сильнейшим теннисистом из "Большой тройки" и величайшим игроком в истории.
"Для меня место лучшего в истории не зависит от титулов, количества турниров "Большого шлема" или количества выигранных матчей. G.O.A.T должен быть игроком, который привлёк наибольшее количество поклонников на теннисный корт, тем, кто больше всего вдохновлял людей делать что-то полезное в своей жизни.
Если суммировать всё это в ком-то, то это Роджер Федерер. Я остановлюсь на нём, а потом выберу Рафу Надаля. Матадор. Идеальное определение борца в спорте и человека, который никогда не сдаётся. В этом отношении нет никого лучше него", — приводит слова Циципаса Marca.
Популярное сейчас
- Лунин хочет продлить контракт с Реалом, но тренерский штаб имеет другое мнение
- Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 33-го тура АПЛ
- Сделали акцент на артиллерию, боевые машины и автомобильную технику. Генштаб – о потерях РФ за 25.04
- Джокович не сыграет на мастерсе в Мадриде
- Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО