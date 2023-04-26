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Циципас: Для меня лучший теннисист в истории - это Федерер

Теннис
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И дело не в количестве титулов

Циципас: Для меня лучший теннисист в истории - это Федерер

Фото: Roland-Garros

Новина українською

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас ответил на вопрос, кто, по его мнению, является сильнейшим теннисистом из "Большой тройки" и величайшим игроком в истории.

"Для меня место лучшего в истории не зависит от титулов, количества турниров "Большого шлема" или количества выигранных матчей. G.O.A.T должен быть игроком, который привлёк наибольшее количество поклонников на теннисный корт, тем, кто больше всего вдохновлял людей делать что-то полезное в своей жизни.

Если суммировать всё это в ком-то, то это Роджер Федерер. Я остановлюсь на нём, а потом выберу Рафу Надаля. Матадор. Идеальное определение борца в спорте и человека, который никогда не сдаётся. В этом отношении нет никого лучше него", — приводит слова Циципаса Marca.

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В статье: Стефанос Циципас
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