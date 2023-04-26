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Роджер Федерер посетит Уимблдон-2023
Швейцарец приглашен в качестве гостя
Getty Images/Global Images Ukraine
Швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер посетит Уимблдон-2023.
"Он очень великий чемпион. У нас очень близкие отношения. Я рад сообщить, что Роджер приедет сюда в качестве гостя. Ему всегда рады. И да, мы будем отмечать его достижения соответствующим образом на Уимблдоне в должное время. Об этом мы расскажем позже", — приводит слова главы Всеанглийского клуба Иана Хьюитта Tennis 365.
Роджер Федерер является восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира. В 2022 году спортсмен завершил карьеру
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