Швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер посетит Уимблдон-2023.

"Он очень великий чемпион. У нас очень близкие отношения. Я рад сообщить, что Роджер приедет сюда в качестве гостя. Ему всегда рады. И да, мы будем отмечать его достижения соответствующим образом на Уимблдоне в должное время. Об этом мы расскажем позже", — приводит слова главы Всеанглийского клуба Иана Хьюитта Tennis 365.

Роджер Федерер является восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира. В 2022 году спортсмен завершил карьеру