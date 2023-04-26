Элина Свитолина покидает турнир в Мадриде на старте соревнований

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде. На старте соревнований украинка проиграла белоруске Александре Саснович.

Матч продлился 1 час и 40 минут. За это время Элина совершила 5 эйсов, 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 6 брейкпоинтов.

Напомним, что это уже четвертый турнир в этом году для Свитолиной, теннисистка не выходила на корт около года.

WTA 1000. Мадрид. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович - 4:6, 5:7