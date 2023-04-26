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Элина Свитолина покидает турнир в Мадриде на старте соревнований
Украинка не может набрать оптимальные кондиции
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде. На старте соревнований украинка проиграла белоруске Александре Саснович.
Матч продлился 1 час и 40 минут. За это время Элина совершила 5 эйсов, 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 6 брейкпоинтов.
Напомним, что это уже четвертый турнир в этом году для Свитолиной, теннисистка не выходила на корт около года.
WTA 1000. Мадрид. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович - 4:6, 5:7
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