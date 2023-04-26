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Седьмая ракетка мира Хольгер Руне пожаловался на погодные условия в Мадриде

Теннис
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Теннисист считает, что именно погода может существенно повлиять на его результат

Седьмая ракетка мира Хольгер Руне пожаловался на погодные условия в Мадриде

Фото: Tennis Majors

Новина українською

Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне посетовал на существенную температурную разницу между Мюнхеном, где он выступил на последнем турнире, и Мадридом, где ему предстоит стартовать в ближайшие дни.

"Поговорил с Хольгером Руне, который уверен в своих шансах в Мадриде, но отмечает суровую разницу температур от 5 градусов в Мюнхене до 30 градусов в Мадриде", — написал известный португальский журналист Жозе Моргадо в социальных сетях.

Напомним, в минувшее воскресенье Руне стал победителем турнира ATP-250 в Мюнхене.

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В статье: Хольгер Руне
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