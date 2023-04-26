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Леся Цуренко успешно стартовала на турнире в Мадриде
Украинка одержала победу в первом матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Леся Цуренко вышла во второй круг на турнире WTA 1000 в Испании. В первом круге она обыграла Лучию Брондзетти из Италии.
Мадрид, Испания. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) - Лучия Брондзетти (Италия) 6:1, 6:3
Матч продлился 1 час и 25 минут. За это время украинка сделала 3 двойных ошибки и реализовала 6 брейкпоинтов.
За выход в третий круг турнира Цуренко будет бороться со швейцаркой Жиль Тайхманн, посеянной под 25-м номером.
Для теннисисток это будет первая встреча.
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