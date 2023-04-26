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Даяна Ястремская не смогла обыграть Эжени Бушар на турнире в Мадриде

Теннис
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Украинка провела два одинаковых матча

Даяна Ястремская не смогла обыграть Эжени Бушар на турнире в Мадриде

Фото: Eurosport

Новина українською

Даяна Ястремская покидает соревнования в Мадриде. На старте соревнований она уступила Эжени Бушар из Канады.

Мадрид. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Эжени Бушар (Канада) 7:6(6), 2:6, 2:6

В решающем сете Ястремская вышла вперёд 2:0, после чего проиграла шесть геймов подряд.

Во втором круге канадка встретится с Мартиной Тревисан из Италии.

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В статье: Даяна Ястремская Эжени Бушар
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Источник:
BTU

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