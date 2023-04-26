Даяна Ястремская не смогла обыграть Эжени Бушар на турнире в Мадриде

Даяна Ястремская покидает соревнования в Мадриде. На старте соревнований она уступила Эжени Бушар из Канады.

Мадрид. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Эжени Бушар (Канада) 7:6(6), 2:6, 2:6

В решающем сете Ястремская вышла вперёд 2:0, после чего проиграла шесть геймов подряд.

Во втором круге канадка встретится с Мартиной Тревисан из Италии.