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Дарья Снигур вышла в третий круг турнира во Франции
Украинка отдала сопернице 5 геймов
Фото: UK Sports News
Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу в матче второго круга турнира во Франции над Яной Мордергер.
Франция. Второй круг
Дарья Снигур - Яна Мордергер 6:4, 6:1
Матч продлился 1 час и 6 минут. За это время украинка допустила одну двойную ошибку, проиграла четыре гейма на своей подаче и сделала семь брейков.
Стоит отметить, что для теннисисток это уже второй матч против Мордергер и вторая победа.
В следующем раунде украинка встретится с 208-й ракеткой мира Армони Тан из Франции.
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