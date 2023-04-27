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Дарья Снигур вышла в третий круг турнира во Франции

Теннис
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Украинка отдала сопернице 5 геймов

Дарья Снигур вышла в третий круг турнира во Франции

Фото: UK Sports News

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу в матче второго круга турнира во Франции над Яной Мордергер.

Франция. Второй круг

Дарья Снигур - Яна Мордергер 6:4, 6:1

Матч продлился 1 час и 6 минут. За это время украинка допустила одну двойную ошибку, проиграла четыре гейма на своей подаче и сделала семь брейков.

Стоит отметить, что для теннисисток это уже второй матч против Мордергер и вторая победа.

В следующем раунде украинка встретится с 208-й ракеткой мира Армони Тан из Франции.

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В статье: Дарья Снигур
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