Дарья Снигур вышла в третий круг турнира во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу в матче второго круга турнира во Франции над Яной Мордергер.

Франция. Второй круг

Дарья Снигур - Яна Мордергер 6:4, 6:1

Матч продлился 1 час и 6 минут. За это время украинка допустила одну двойную ошибку, проиграла четыре гейма на своей подаче и сделала семь брейков.

Стоит отметить, что для теннисисток это уже второй матч против Мордергер и вторая победа.

В следующем раунде украинка встретится с 208-й ракеткой мира Армони Тан из Франции.