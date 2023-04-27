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Тренер Надаля назвал главную цель Рафы на сезон

Теннис
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Испанец восстанавливается от травмы

Тренер Надаля назвал главную цель Рафы на сезон

Фото: The North East Affairs

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Карлос Мойя, тренер 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о планах своего подопечного.

"Времена непростые. Рафаэль Надаль — конкурентоспособный зверь, и это его любимое время года. Ему больно пропускать турниры в Мадриде, Монте-Карло или Барселоне. Но целью остаётся "Ролан Гаррос". Понятно, что подготовка к этому турниру не будет идеальной. Но речь идёт о Надале, мы всегда можем ожидать лучшего", — приводит слова Мойи L'Equipe.

Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.

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В статье: Рафаэль Надаль
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