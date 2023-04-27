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Карлос Алькарас: Я бы хотел сыграть с Надалем на Ролан Гаррос
Теннисист хотел бы провести исторический матч
Фото: The New Yorker
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас признался, что хотел бы встретиться на корте "Ролан Гаррос" с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" испанцем Рафаэлем Надалем.
"Я всегда говорил, что мне нравится играть против лучших, а Надаль — один из лучших в истории, в этом нет никаких сомнений. "Ролан Гаррос" — это его турнир. У Надаля больше всего титулов, но этот для него самый символичный. Я бы хотел сыграть с ним на "Ролан Гаррос", помериться силами с ним и посмотреть, что получится. Думаю, я мог бы победить его, однако у Рафы на этом турнире тысяча жизней", — приводит слова Алькараса Marca.
Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.
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