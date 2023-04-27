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Ангелина Калинина покидает турнир в Мадриде во втором круге соревнований

Теннис
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Украинская теннисистка могла побороться за победу во втором сете

Ангелина Калинина покидает турнир в Мадриде во втором круге соревнований

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ангелина Калинина покидает турнир WTA 1000 в Испании. Украинка не сумела обыграть Маяр Шериф из Египта.

Мадрид, Испания. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Маяр Шериф (Египет) 2:6, 6:7(3)

Матч продлился 1 час и 35 минут. За это время Калинина сделала 1 эйс, 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейкпоинта.

В предыдущем сезоне Ангелина смогла дойти до четвертьфинала турнира в Мадриде.

Следующей соперницей Маяр Шериф станет победительница матча Каролин Гарсия - Юлия Путинцева.

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В статье: Ангелина Калинина
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