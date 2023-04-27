Марта Костюк покидает одиночный турнир в Мадриде

Марта Костюк проиграла во втором круге турнира WTA 1000 в Испании. Украинка не смогла одолеть Камилу Осорио из Колумбии.

Мадрид, Испания. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Камила Осорио (Колумбия) 6:3, 4:6, 3:6

В предыдущем месяце Костюк потерпела поражение от Ребекки Петерсон в первом круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В третьем круге Камила Осорио сыграет против победительницы матча Сорана Кырстя - Арина Соболенко.

Марта Костюк продолжит своё участие в Мадриде в парной сетке, в которой её напарницей будет румынка Елена-Габриэла Русе.