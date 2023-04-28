Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роджер Федерер выпустит дизайнерскую коллекцию очков
Теннисист рассказал, что солнцезащитные очки очень нужны во время матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
Швейцарский профессиональный теннисист, 20-кратный победитель турниров "Большого шлема", завершивший карьеру в прошлом году, Роджер Федерер выпустит дизайнерскую коллекцию солнцезащитных очков.
"Вы знаете, я думаю, что мой стиль на корте и вокруг него, а также когда я провожу время с семьёй, на самом деле вполне соответствует этой идее. Я спортсмен. Это спорт. Это классика. Я всегда в поездках со своими четырьмя детьми. Думаю, понятно, что оправы очков должны плотно облегать голову и не спадать при первом движении шеи. Я нахожусь под солнцем более 25 лет. И это будет продолжаться", — приводит слова Федерера GQ.
Напомним, что легендарный теннисист является сопредседателем культового мероприятия в мире моды — Met Gala.
Популярное сейчас
- В Нацполиции назвали тип ракеты, которая прилетела в дом в Умани. В РФ заявили, что попали "точно в цель"
- Металлист - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.04.2023
- Впервые за 51 день Россия атаковала ракетами Киев. ПВО отразила удар
- Беленюк - о матче Свитолиной: Не могу понять, украинские спортсмены не должны пожимать руки спортсменам россиянам и белорусам, или не должны вообще участвовать в соревнованиях
- Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО
- Криштиану Роналду и бойцы ММА красят ногти на ногах, но дело не в моде. ФОТО