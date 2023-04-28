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Роджер Федерер выпустит дизайнерскую коллекцию очков

Теннис
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Теннисист рассказал, что солнцезащитные очки очень нужны во время матчей

Роджер Федерер выпустит дизайнерскую коллекцию очков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Швейцарский профессиональный теннисист, 20-кратный победитель турниров "Большого шлема", завершивший карьеру в прошлом году, Роджер Федерер выпустит дизайнерскую коллекцию солнцезащитных очков.

"Вы знаете, я думаю, что мой стиль на корте и вокруг него, а также когда я провожу время с семьёй, на самом деле вполне соответствует этой идее. Я спортсмен. Это спорт. Это классика. Я всегда в поездках со своими четырьмя детьми. Думаю, понятно, что оправы очков должны плотно облегать голову и не спадать при первом движении шеи. Я нахожусь под солнцем более 25 лет. И это будет продолжаться", — приводит слова Федерера GQ.

Напомним, что легендарный теннисист является сопредседателем культового мероприятия в мире моды — Met Gala.

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В статье: Роджер Федерер
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