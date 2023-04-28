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Ига Швёнтек: В центре внимания должна быть помощь украинским теннисисткам

Теннис
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Польская теннисистка считает, что нужно оказывать больше помощи Украине

Ига Швёнтек: В центре внимания должна быть помощь украинским теннисисткам

Фото: ABS-CBN News

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Польская теннисистка Ига Швёнтек, возглавляющая рейтинг WTA, прокомментировала решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Уимблдонский турнир.

"Возможно, в начале войны должны были быть приняты решения, которые заставили бы Россию остановить войну. Мы спортсмены и не имеем прямого влияния ни на что из того, что происходит на территории Украины. Мы общественные деятели и должны подавать пример.

Я считаю, что все должны сказать, что мы против войны, это действительно важно. То, что происходит на территории Украины, неправильно. В совместном принятии решений много хаоса, потому что задействовано так много организаций — ATP, WTA, ITF и турниры "Большого шлема" — которые принимают свои собственные решения, что делает всё более хаотичным.

Очевидно, что цель разных федераций — создать хорошую атмосферу в раздевалке. В центре внимания должна быть помощь украинским теннисисткам, а не то, что происходит с россиянками и белорусками", — приводит слова спортсменки испанское издание Marca.

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